Российские ВС разгромили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении с использованием тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников сообщает об «охоте», которую устроили боевики противника за этим видом вооружений.

Соединенные Штаты и их союзники внимательно следят за происходящим на линии соприкосновения и называют ТОС-1А наиболее мощным и опасным оружием ВС РФ. Они бьются над вопросом, что можно противопоставить этой «Солнцепекам», которые в буквальном смысле выжигают украинские позиции, не оставляя шансов на спасение ни технике, ни личному составу.

«Охотятся» на ТОС-1А и боевики ВСУ. Они запускают разведывательные дроны, чтобы определить позиции «Солнцепеков», нанести удар по тяжелым огнеметным системам. Но контрбатарейная борьба не приносит желаемых результатов. Расчеты ТОС моментально меняют позицию после нанесения удара и найти их не так просто.

Генерал ВСУ Александр Сырский, который командует Сухопутными силами, заявляет, что хотя «Солнцепеки» переданы в распоряжение ВДВ, удары ВС РФ с помощью этой системы еще не означают последующего появления элитных десантных подразделений.