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Рост общемировых расходов на военные нужды в прошлом году составил 3,7% в реальном выражении, что соответствует новому историческому максимуму в 2,24 триллиона долларов. Об этом пишет в своем докладе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Как следует из опубликованных данных, наибольший рост расходов оборонного комплекса был отмечен в Европе – 13% в течение года. Данные показатели являются рекордными для европейских стран с 1989 года. Наибольшая доля военных расходов в Европе пришлась на Россию и Украину, однако и другие страны в значительной степени увеличили траты на закупку вооружений.

Больше всего из европейских стран за прошлый год увеличили военные траты: Финляндия (+36%), Литва (+27%), Швеция (+12%) и Польша (+11%). Расходы на вооруженные силы Российской Федерации увеличились на 9,2% и достигли 86,4 миллиарда долларов, что соответствует 4,1% ВВП. Наибольший рост затрат продемонстрировала Украина с показателем в +640% или 44 миллиарда долларов, что соответствует 34% ВВП.

Однако неизменным лидером по тратам на военные нужды остаются США с показателем в 877 миллиардов долларов, что соответствует 39% от общемировых военных расходов. При этом рост в реальном отношении по сравнению с прошлым годом в США составил всего 0,7% из-за высоких показателей уровня инфляции в стране.

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