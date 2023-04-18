По сообщению портала «Русская Весна», российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший ВСУ, в Донецке.

На фотографиях, опубликованных военными корреспондентами издания, видно, что дрон был заряжен поражающими элементами и направлялся в сторону донецкой школы, где, возможно, должен был взорваться.

Благодаря удачному выстрелу ПВО России трагедии с гибелью мирных жителей удалось избежать. Украинский БПЛА был уничтожен в Киевском районе Донецка.

По словам источника, если бы планы украинских неонацистов были осуществлены, в городе могло погибнуть много невинных людей.

Ранее также поступила информация о взрыве в Артемовске (Бахмуте), который был запечатлен на видео. Предполагается, что украинские неонацисты подорвали здание Дома культуры, чтобы создать трудности для бойцов частной военной компании «Вагнер», которые находятся в этом районе.