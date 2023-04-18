Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
2
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По сообщению портала «Русская Весна», российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший ВСУ, в Донецке.

На фотографиях, опубликованных военными корреспондентами издания, видно, что дрон был заряжен поражающими элементами и направлялся в сторону донецкой школы, где, возможно, должен был взорваться.

Благодаря удачному выстрелу ПВО России трагедии с гибелью мирных жителей удалось избежать. Украинский БПЛА был уничтожен в Киевском районе Донецка.

По словам источника, если бы планы украинских неонацистов были осуществлены, в городе могло погибнуть много невинных людей.

Ранее также поступила информация о взрыве в Артемовске (Бахмуте), который был запечатлен на видео. Предполагается, что украинские неонацисты подорвали здание Дома культуры, чтобы создать трудности для бойцов частной военной компании «Вагнер», которые находятся в этом районе.

Вам может понравиться

Командование ВСУ продолжает стягивать силы на Купянское направление

По словам отставного подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, военные формирования киевского режима продолжают перебрасывать технику и личный состав на купянское направление. Об этом пишет РИА Новости. Согласно

Литовкин назвал Путина сильным руководителем после его визита в зону СВО

Военный обозреватель Виктор Литовкин высказал мнение, что визит российского президента Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области был своего рода сигналом для Киева и Вашингтона. Он отметил,

Было пять разделов Польши, последует и шестой: Москва передала встречный привет Варшаве

Российский журналист Максим Соколов опубликовал статью, которую можно рассматривать как ответную реакцию Москвы на заявление премьер-министра Польши Моравецкого. Тот заявил, что Украина имеет законное право атаковать территорию России, не беспокоясь