Известный военный аналитик и публицист Владислав Шурыгин поделился своими мыслями на тему возможных направлений для проведения будущего контрнаступления ВСУ в рамках своего интервью изданию «Военное дело».

По словам эксперта, наиболее вероятным направлением удара для украинских штурмовых подразделений остается южный участок фронта, а именно Запорожское направление. Также ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в разных местах и организовать атаку в районе Кременной.

Также не стоит списывать со счетов возможный контрудар в направлении российских территорий, однако такой вариант развития ситуации маловероятный. По мнению Шурыгина, в таком случае вооруженные силы Украины получат, что называется «удар под дых», ведь на Донецком направлении российская армия сконцентрировала очень мощную группировку сил.

Поэтому командование украинской армии должно решить проблему с блокировкой мощной российской группировки под Донецком для проведения своего будущего контрнаступления, резюмировал эксперт.