Киев контролирует не более 5 процентов территории Артемовска и вряд ли планирует проводить масштабное контрнаступление на этом направлении, рассказал «Московскому комсомольцу» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что полномасштабные контратакующие действия, о которых без умолку говорят в Киеве, и боевые действия в Бахмуте не имеют ничего общего. В районе Артемовска ВСУ могут лишь наносить локальные удары, которые позволят им несколько улучшить то положение, в которое они попали. Отбить же освобожденные территории у них точно не получится, так как все пути снабжения практически перекрыты, а ЧВК «Вагнер» продолжают штурмы, устанавливая контроль над все новыми городскими объектами.

Эксперт напомнил, что шансы на успех в Бахмуте сводит к минимуму и недавнее уничтожение Объединенного штаба ВСУ, в котором планировались операции по контратакующим действиям в городе.