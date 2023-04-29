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Киев контролирует не более 5 процентов территории Артемовска и вряд ли планирует проводить масштабное контрнаступление на этом направлении, рассказал «Московскому комсомольцу» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что полномасштабные контратакующие действия, о которых без умолку говорят в Киеве, и боевые действия в Бахмуте не имеют ничего общего. В районе Артемовска ВСУ могут лишь наносить локальные удары, которые позволят им несколько улучшить то положение, в которое они попали. Отбить же освобожденные территории у них точно не получится, так как все пути снабжения практически перекрыты, а ЧВК «Вагнер» продолжают штурмы, устанавливая контроль над все новыми городскими объектами.

Эксперт напомнил, что шансы на успех в Бахмуте сводит к минимуму и недавнее уничтожение Объединенного штаба ВСУ, в котором планировались операции по контратакующим действиям в городе.

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