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Населенный пункт Угледар и его окрестности остаются одной из наиболее горячих точек в Донецкой Народной Республике. На данном направлении в течение последних нескольких месяцев продолжаются ожесточенные боевые действия, когда буквально каждый дом российским военнослужащим приходится брать штурмом. Военкор «НТВ» Михаил Чернов пообщался с российскими штурмовиками, служащими на данном направлении.

Российским силам удалось выбить военнослужащих украинской армии из так называемой «серой зоны», однако закрепиться на данной территории подразделениям ВС РФ пока не удалось. По словам российского мотострелка с позывным «Баунт», буквально каждый метр единственной дороги, ведущей в «серую зону», пристрелян украинскими минометчиками, поэтому доставлять боеприпасы и снабжение бойцам на передовую приходится под постоянными обстрелами.

Также российский боец рассказал, что военнослужащие ВСУ сбрасывают с дронов специальные датчики движения прямо на дорогу, чтобы открывать огонь при их срабатывании. За последние несколько месяцев украинские бойцы смогли создать возле Угледара очень мощные укрепрайоны, который взять штурмом будет непросто.

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