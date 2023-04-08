8 апреля – ИА Discover24.ru. Бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают уничтожать личный состав и технику украинской армии в Артемовске (украинское название Бахмут) и его окрестностях. В Сети появилось видео с уничтоженной бронетехникой и автомобилями снабжения ВСУ под Артемовском.

На опубликованных кадрах видно, как на одной из грунтовых дорог, которую украинская армия все еще использует для снабжения своего гарнизона в Артемовске, находится большое количество сожженных остовов различной военной техники и легковых автомобилей ВСУ. Кадры были сняты с разведывательного беспилотного аппарата.

Сообщается, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают успешно продвигаться в городской застройке Артемовска. После освобождения центрального района «музыкантами», подразделения вооруженных сил Украины отошли на западные окраины города и закрепились на заранее подготовленных огневых позициях. Поэтому ожесточенные городские бои продолжаются.