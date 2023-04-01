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Штурмовики Су-25 ВВС РФ атаковали замаскированные позиции противника с боевой техникой. Телеканал «Звезда» опубликовал соответствующее видео и раскрыл подробности боевой работы этих самолетов.

После обнаружения разведкой позиций противника летчики получили приказ уничтожить технику. Они парами на небольшой высоте зашли на цели и нанесли ракетные удары, позволившие выполнить боевую задачу. После этого экипажи разбросали тепловые ловушки, запутывая украинскую ПВО.

Напомним, что под Авдеевкой артиллеристы ВС РФ разгромили склады с вооружением противника. Они были обнаружены беспилотными аппаратами «Орлан», которые отправили координаты на командный пункт. После атаки боевики ВСУ, которые готовились к наступлению на уже уничтоженной техники, были вынуждены разбежаться в разные стороны, чтобы уцелеть.

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