После успешного форсирования реки Бахмутки штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили центральную часть Артемовска (украинское название Бахмут) от подразделений украинской армии. В настоящий момент ВСУ отошли на западные окраины города за железную дорогу для перегруппировки и попытки контратаковать.

Один из штурмовиков ЧВК «Вагнер» в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал о тактике бойцов вооруженных сил Украины, которую они применяют в условиях городских боев в жилых кварталах Артемовска. По его словам, ВСУ активно применяют различную бронетехнику в городе. Об этом свидетельствует огромное количество сожженных украинских бронемашин, оставшихся после боевых действий в освобожденных районах города.

Российский боец рассказал, что на одной из улиц было уничтожено сразу три украинских танка. Три танки представляют собой устаревшие модели Т-64, а один танк является довольно редкой моделью украинского ВПК, а именно танк Т-72АМТ. При этом все бронемашины ВСУ имеют характерный тактический знак – белый крест. Также среди уничтоженной бронетехники украинских сил присутствуют и западные модели. Российский боец рассказал об уничтоженной на одной из улиц Артемовска бронемашине М-113 производства США.