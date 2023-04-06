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Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение бойцов ЧВК «Вагнер» к девятилетнему Тимиру Бахтиерову из Тульской области, который нашел сумку вещами одного из «вагнеровцев».

Бойцы штурмового отряда ЧВК «Вагнер» выразили благодарность Тимуру Бахтиерову и его близким за найденную сумку с деньгами и медалями одного из бойцов. Они рассказали, что парень, чья сумка была потеряна тоже был бойцом штурмового отряда.

«Спасибо тебе огромное от всех наших бойцов за помощь ЧВК «Вагнер», – публикует пресс-служба «Конкорда».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также поблагодарил Тимура Бахтиерова. Он сообщил, что мальчик получит награду от частной военной компании.

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