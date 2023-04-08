ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

8 апреля – ИА Discover24.ru. Линия снабжения подразделений ВСУ в Артемовске окончательно перерезана штурмовиками ЧВК «Вагнер». Минувшей ночью они устроили противнику настоящий ад и вышли к трассе на Часов Яр, которая ранее находилась только под огневым контролем.

Теперь боевики не могут отправить в Артемовск личный состав, бронетехнику и вооружение, что осложняет задачу обороны города для находящейся там группировки.

Кроме того, остальные трассы к Бахмуту тоже перекрыты. Киев, конечно, может задействовать еще и полевые дороги, однако все они грунтовые и в случае дождя превращаются в серьезное препятствие. То есть, регулярно обеспечить поставки ВСУ уже не смогут. Но эпизодически подкрепление все же будет перебрасываться в город.

Напомним, что по мнению экспертов, судьба Артемовска может окончательно решиться в ближайшие дни. Однако после этого много времени займут зачистка и разминирование города.

Вам может понравиться

МК: Подразделения войск ВС Украины медленно уходят под воду в Краматорске

Прорыв дамбы на одном из водохранилищ под Краматорском спровоцировал настоящее стихийное бедствие. Город частично затоплен, а вместе с ним под воду уходят и подразделения украинской армии, пишет издание «Московский комсомолец».

«МК»: Задержанный в Брянской области пилот украинского самолета сообщил о своей миссии

Летчик самолета Аэропракт А-22 “Летучая лисица”, приземлившегося рядом с Бутовском в Брянской области, должен был сделать несколько фотографий. Об этом он рассказал сам на допросе, пишет издание «Московский комсомолец». Украинский

Телеведущий Такер Карлсон предсказал крах Вашингтона

Санкции против России больно ударят по Вашингтону и в итоге приведут к его краху. Одним из последствий действий Соединенных Штатов станет отказ мира от доллара, заявил в эфире канала Fox