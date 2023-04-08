8 апреля – ИА Discover24.ru. Линия снабжения подразделений ВСУ в Артемовске окончательно перерезана штурмовиками ЧВК «Вагнер». Минувшей ночью они устроили противнику настоящий ад и вышли к трассе на Часов Яр, которая ранее находилась только под огневым контролем.

Теперь боевики не могут отправить в Артемовск личный состав, бронетехнику и вооружение, что осложняет задачу обороны города для находящейся там группировки.

Кроме того, остальные трассы к Бахмуту тоже перекрыты. Киев, конечно, может задействовать еще и полевые дороги, однако все они грунтовые и в случае дождя превращаются в серьезное препятствие. То есть, регулярно обеспечить поставки ВСУ уже не смогут. Но эпизодически подкрепление все же будет перебрасываться в город.

Напомним, что по мнению экспертов, судьба Артемовска может окончательно решиться в ближайшие дни. Однако после этого много времени займут зачистка и разминирование города.