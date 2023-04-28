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Создание Соединенными Штатами региональных альянсов, которые затем жестко контролируются из Вашингтона – это попытка реформировать систему отношений между государствами. Подобные блоки, а также организация «цветных революций», якобы несущих демократию, распространение вранья, которое никто даже не пытается подтвердить фактами и давление посредством санкций либо военной силы давно стало визитной карточной «коллективного Запада», заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Из-за вышеперечисленных действий многие используемые ранее системы отношений между странами подверглись серьезным испытаниям. Кроме того, возникает все больше локальных вооруженных противостояний, которые грозят перерасти в глобальные конфликты.

В ходе встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества Шойгу напомнил, что Россия вносила предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Но Соединенные Штаты и их марионетки отвергли эту концепцию, даже не пытаясь ее обсуждать. Это указывает на нежелание Вашингтона вести партнерское сотрудничество на взаимовыгодных условиях. США устраивает только вариант с их гегемонией, который нарушает все международные принципы, обеспечивающие безопасность и стабильность в мире.

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