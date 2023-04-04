Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, проходившего во вторник 4 апреля, заявил, что вооруженные силы Белоруссии получили российский комплекс «Искандер-М», способный запускать ракеты с обычными и ядерными боеголовками.

По словам министра обороны России, в настоящий момент военнослужащие белорусской армии проходят подготовку по использованию российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) на территории одного из военных полигонов ВС РФ. Также Шойгу заявил, что завершился процесс переоборудования части белорусских истребителей для нанесения ударов средствами поражения с ядерным зарядом.

Напомним, что семейство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» состоит из нескольких различных модификаций, способных уничтожать противовоздушные и противоракетные комплексы, а также важные наземные объекты противника на расстоянии до 500 километров.