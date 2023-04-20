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Похоже, украинская армия в ближайшее время всё же не получит ни боевой авиации, ни дальнобойных ракет от стран Запада. Об этом пишет издание DPA, ссылаясь на слова канцлера Германии Олафа Шольца, которые он произнёс во время визита в Португалию – передаёт ТАСС.

В своём выступлении Шольц сообщил, что Украина продолжает нуждаться в вооружении. Однако речь идёт о тех видах и типах оружия, которые Запад уже поставляет Киеву. Это боеприпасы, танки, системы противоракетной обороны и так далее. Всего этого ВСУ требуется ещё больше, но о новых типах вооружения речи пока не идёт, отметил немецкий канцлер. Шольц также предупредил, что потребности Киева в вооружении могут “сохраняться долго”.

Киевские власти неоднократно просили у западных союзников предоставить им современные военные истребители. Как вариант, американские F-16. В ряде стран такие поставки не исключали, однако до сих пор какого-то конкретного решения на этот счёт не приняли.

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