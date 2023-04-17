ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый пакет санкций против России, который намерена в ближайшее время принять Канада, принесёт материальную выгоду Украине. Оттава передаст Киеву самолёт Ан-124. Об этом рассказал у себя на странице в одной из соцсетей премьер-министр украинского правительства Денис Шмыгаль – сообщает “Лента.ру”.

Сейчас указанный самолёт принадлежит компании “Волга-Днепр”. Воздушное судно находится в Канаде. Как только санкции будут приняты, Ан-124 конфискуют. Кроме самолёта власти Канады собираются передать в распоряжение Украины и другие российские активы, находящиеся на территории страны. Но о каких ещё активах идёт речь, Шмыгаль не уточнил.

О новом антироссийском санкционном пакете власти Канады объявили на днях. Ограничения коснутся 14 физических и 34 юридических лица.

Вам может понравиться

Польский премьер Моравецкий: Киев имеет полное право наносить удары по целям на территории России

Киев имеет полное право наносить удары по любым целям на территории Российской Федерации. Такое поведение Украины никак не нарушает ее соглашения и договоренности с поддерживающими ее странами. Об этом в

Виктория Боня заявила, что больше не считает себя красивой

Звезда реалити-шоу и телеведущая Виктория Боня недавно запустила линию косметики под собственным брендом. В интервью YouTube-каналу «Начало» 44-летняя знаменитость отметила, что из-за своего возраста не считает себя красивой женщиной. Однако

Комплексы РЭБ “Леер-3” и “Борисоглебск” подавили средства связи ВСУ и БПЛА в зоне СВО

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер» и «Борисоглебск» успешно действуют в зоне проведения специальной военной операции. Они глушат средства связи противника, а также осуществляют борьбу с беспилотниками ВСУ, рассказал военный корреспондент