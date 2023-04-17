Новый пакет санкций против России, который намерена в ближайшее время принять Канада, принесёт материальную выгоду Украине. Оттава передаст Киеву самолёт Ан-124. Об этом рассказал у себя на странице в одной из соцсетей премьер-министр украинского правительства Денис Шмыгаль – сообщает “Лента.ру”.

Сейчас указанный самолёт принадлежит компании “Волга-Днепр”. Воздушное судно находится в Канаде. Как только санкции будут приняты, Ан-124 конфискуют. Кроме самолёта власти Канады собираются передать в распоряжение Украины и другие российские активы, находящиеся на территории страны. Но о каких ещё активах идёт речь, Шмыгаль не уточнил.

О новом антироссийском санкционном пакете власти Канады объявили на днях. Ограничения коснутся 14 физических и 34 юридических лица.