Севастополь вновь подвергся атаке украинских беспилотников. По словам губернатора Михаила Развозжаева, это были надводные дроны, которые пытались «проскочить» в гавань.

Сделать им это не удалось. Один из беспилотных аппаратов самоликвидировался на внешнем рейде по неизвестной причине, по второму открыли огонь и уничтожили его на подходе к цели.

«Враг атакует Севастополь: гремят взрывы и стрельба, армия России отражает удар. Вражеские дроны пытаются атаковать наши объекты, их уничтожают российские войска», – сообщил портал «Русская весна».

Через некоторое время корреспонденты добавили, что дроны затоплены и воцарилась тишина.

Развозжаев отметил, что в Севастополе все спокойно. Экстренные службы находились в готовности для устранения последствий возможных взрывов, однако это не понадобилось, никакого ущерба вражеские дроны не нанесли.