Ещё до Рождества ВСУ следовало бы оставить Артёмовск (Бахмут) и передислоцироваться на более выгодные оборонительные рубежи. Это позволило бы избежать больших потерь, которые украинская армия несёт в ожесточённых боях за этот город. Такое мнение высказал командир одного из отделений украинской армии, сержант ВСУ Владимир Кривенко. Его слова со ссылкой на издание “Левый берег” приводит РИА “Новости”.

По мнению Кривенко, командование ВСУ не приняло в расчёт ситуацию с городом Соледаром, который расположен недалеко от Артёмовска. Он ещё в начале года был освобождён российскими силами. Военный полагает, что Артёмовск нужно было оставлять, когда был потерян контроль над всеми ключевыми высотами, находящимися у города.

Также военнослужащий ВСУ добавил, что руководство украинской армии посылает на защиту Артёмовска необученных бойцов и не может обеспечить нормальную связь между подразделениями. Оба этих фактора приводят к серьёзным потерям среди украинских военных.