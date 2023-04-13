Российский сервис онлайн-знакомств «Мамба» планирует инвестировать 6,5 миллиона долларов в развитие своего приложения в Турции, Германии, Израиле, Казахстане и США, чтобы более активно привлекать покинувших пределы родины россиян. Такое заявление сделал глава компании Андрей Бронецкий в беседе с РБК.

По его словам, данные страны были выбраны для масштабирования бизнеса по причине наличия в них активной аудитории с хорошими показателями оплаты предоставляемых услуг. Глава сервиса знакомств «Мамба» уверен, что точкой роста для развития приложения должны стать российские экспаты, которых только на территории Израиля и Германии насчитывается более 6 миллионов человек.

При этом в Турции сервисом для знакомств «Мамба» активно пользуется местное мужское население для общения с россиянками, украинками и молодыми девушками из Казахстана, имеющими очень «похожий менталитет». Американский рынок также интересен для компании, поскольку позволит привлечь значительную часть русскоязычной аудитории США, которая по последним оценкам составляет примерно 5 миллионов человек.