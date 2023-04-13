ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский сервис онлайн-знакомств «Мамба» планирует инвестировать 6,5 миллиона долларов в развитие своего приложения в Турции, Германии, Израиле, Казахстане и США, чтобы более активно привлекать покинувших пределы родины россиян. Такое заявление сделал глава компании Андрей Бронецкий в беседе с РБК.

По его словам, данные страны были выбраны для масштабирования бизнеса по причине наличия в них активной аудитории с хорошими показателями оплаты предоставляемых услуг. Глава сервиса знакомств «Мамба» уверен, что точкой роста для развития приложения должны стать российские экспаты, которых только на территории Израиля и Германии насчитывается более 6 миллионов человек.

При этом в Турции сервисом для знакомств «Мамба» активно пользуется местное мужское население для общения с россиянками, украинками и молодыми девушками из Казахстана, имеющими очень «похожий менталитет». Американский рынок также интересен для компании, поскольку позволит привлечь значительную часть русскоязычной аудитории США, которая по последним оценкам составляет примерно 5 миллионов человек.

Вам может понравиться

Боец ЧВК «Вагнер» назвал особенности танкового боя в украинском конфликте

12 апреля – ИА Discover24.ru. Танковые дуэли, которые буквально на каждом шагу происходили во времена Второй мировой войны, сейчас практически невозможны, рассказал телеграм-канал «Оркестр Вагнера». Авторы публикации поясняют, что сейчас

NYT: ВСУ не хватает боеприпасов в Артёмовске

Западные союзники Киева медлят с поставкой вооружения и боеприпасов. За это солдатам ВСУ приходится расплачиваться своими жизнями. Особенно остро дефицит боеприпасов и оружия ощущается в Артёмовске (Бахмуте). Об этом пишет

Пригожин прокомментировал распространяемое в Сети видео с якобы казнью бойца ВСУ под Артемовском

12 апреля – ИА Discover24.ru. Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил свое мнение относительно распространяемого в Сети видеоролика с якобы казнью военнослужащего ВСУ под Артемовском. Пресс-служба бизнесмена опубликовала