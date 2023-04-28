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Первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии Воздушно-десантных войск, которые получили название «Завет-Д», будут поставлены в войска до конца текущего года.

Комплексы созданы на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера «Ракушка». В «Росэлектронике» рассказали, что научно-производственное предприятие «Рубин» уже готовит первую партию комплексов, которая будет поставлена до конца года.

«Завет-Д» дает возможность обнаруживать и определять цели на расстоянии до 7 километров и обеспечивает взаимодействие артиллерии с беспилотниками. Комплекс оборудован оптико-электронной системой и выносной радиолокационной станцией.

Ранее в декабре 2021 года Минобороны России приняло на снабжение инновационные машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для войск ВДВ.

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