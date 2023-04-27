Боевики ВСУ ведут боевые действия запрещенными методами, заявил доброволец из Сербии Деян Берич. Он отметил, что жестокие издевательства над военнослужащими ВС РФ киевский режим превратил в идеологию страны.

«Я был свидетелем издевательств над бойцами (со стороны ВСУ) … В бою люди сражаются и гибнут, это война.… Когда ты приезжаешь (в зону боевых действий), ты либо убиваешь, либо будешь убитым. Но издеваться нельзя. У них это идеология — издеваться над русскими людьми», – цитирует Берича РИА Новости.

Также он отметил, что сербские добровольцы находятся в самых «горячих точках» зоны специальной военной операции. Но не стал уточнять в каких именно. Также Берич заявил, что количество сербов, воюющих на стороне ВС РФ является секретной информацией.