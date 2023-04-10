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10 апреля – ИА Discover24.ru. Алексей Пушков, член Совета Федераций, на страничке своего Телеграм-канала опубликовал пост относительно планов Польши по присоединению украинских территорий. В такой способ он прокомментировал материал Томаша Гжегожа Гроссе Rzeczpospolita.

Польский журналист написал, что Украина может войти в состав «большого и сильного» Польского государства для наилучшего противостояния с Российской Федерацией. Гроссе уверен, что углубленный союз Польши и Украины, каков был при Речи Посполитой, обеспечит беспрепятственное вступление Киева в Североатлантический альянс и в Европейский союз.

Комментируя статью польского автора, сенатор Пушков подчеркнул, что Польше выгодно присоединить и подчинить себе Украину. Но он не уверен, что Варшаве все же удастся осуществить свой план. По его мнению, сейчас уже такие заявления не кажутся «геофантастикой». И теперь вопрос стоит не только лишь о западных частях Украины, но и вероятности захвата Польшей всей украинской территории под свою власть.

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