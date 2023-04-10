10 апреля – ИА Discover24.ru. Сенатор СовФеда Алексей Пушков прокомментировал публикацию в издании Rzeczpospolita о возможном присоединении Украины к Польше. Он отметил, что Варшава давно мечтает о строительстве сверхдержавы на европейском континента, поэтому предпримет все возможные меры для реализации этого плана.

«Надо сказать, что этот проект, который еще год-два назад казался геофантастикой, сегодня обретает доктринальные очертания. Таким образом, вопрос ныне ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины в рамках некой конфедерации, которая должна привести Польшу к ее давней мечте — превращению в сверхдержаву Восточной Европы», – заявил сенатор.

Напомним, что в ходе своего визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения конфликта между Польшей и его страной будут упразднены все границы – экономические, политические и даже исторические. Можно предположить, что именно последние станут серьезным камнем преткновения на пути к объединению двух государств.