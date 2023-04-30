Сенатор от республиканской партии Джони Эрнст заявила, что идея американского президента Джо Байдена о замене всех автомобилей вооруженных сил США на «безвредные для климата» уничтожит весь потенциал и боеготовность армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания The Hill.

По словам американского сенатора, «климатическая повестка» нынешней администрации американского президента Джо Байдена дошла до своего апогея. Ведь теперь руководство Вашингтона не интересует боеготовность своих вооруженных сил, вместо этого политиков интересует насколько армия США озабочена продвижением «зеленой энергии и проблеме изменения климата». Эрнст отмечает, что электромобили не смогут повысить мощь американской армии, поскольку с такой техникой «не ведут активные боевые действия».

Напомним, что еще год назад Байден объявил о планах Белого дома провести масштабную электрификацию американской военной техники до 2030 года. При этом уже на этой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила во время слушаний комитета сената по вооруженным силам, что она поддерживает идею президента Байдена по электрификации военной техники в армии США.