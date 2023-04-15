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Семья из Великобритании остановилась на ночь в уединенном старинном загородном отеле в Швеции и заметила на стене в столовой портрет девочки, которая была точной копией их сына.

Дочь Дженни обратила внимание на картину, когда они готовились ужинать в общей столовой, и заметила сходство ребенка на портрете с ее семилетним братом Барни, блондином с голубыми глазами.

Несмотря на то, что на картине, написанной шведским художником Карлом Ларссоном, изображалась девочка, отличием от Барни были только волосы большей длины.

Дженни и ее муж не испугались этого необычного совпадения, несмотря на то, что гостиница находилась в старинном доме со скрипящими полами. Сам Барни отнесся к этой ситуации с юмором.

Женщина позже опубликовала эту историю в социальных сетях, заметив, что здесь нет ничего страшного, поэтому все в порядке.

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