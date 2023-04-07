Согласно сообщению Journal Star, семилетняя девочка из Пекина, Иллинойс, Лейла Сапп, поймала гигантского сома на реке Миссисипи, весом 22 килограмма, что примерно равно ее собственному весу. Лейла отправилась на рыбалку вместе с отцом и использовала мелкую рыбу в качестве приманки.

После того, как они бросили якорь, девочка начала ловить рыбу на спиннинг, и спустя несколько минут ее удочка затряслась. Лейла боролась с рыбой в течение 20 минут, прежде чем ее отец помог ей вытащить улов из воды. Рыба оказалась почти такой же тяжелой, как и сама девочка, и ее длина примерно соответствовала росту Лейлы.

Тайлер Сапп, отец Лейлы, отметил, что дочь была очень удивлена своим уловом и наслаждалась моментом держать гигантского сома в руках. Он также подчеркнул, что для Лейлы рыбалка и отдых на природе являются замечательным способом отвлечься от телевизора и видеоигр, создавая незабываемые воспоминания.

После того, как девочка с отцом сделали фотографии с рыбой, они отпустили ее обратно в реку.