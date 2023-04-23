Подразделения вооруженных сил Украины смогут перейти в масштабное контрнаступление, как только получат все необходимое вооружение от своих западных партнеров. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с корреспондентом издания La Stampa.

Как следует из его слов, дата начала украинского контрнаступления полностью зависит от западных партнеров Киева. Как только Запад передаст вооруженным силам Украины все обещанное вооружение, можно будет начинать масштабное контрнаступление, резюмировал Данилов.

Напомним, что в начале апреля секретарь СНБО Украины заявил о подготовке нескольких планов для проведения будущего контрнаступления командованием вооруженных сил Украины. При этом Данилов отметил, что украинская армия подготавливает разные сценарии проведения контрнаступления, однако решение о выборе конкретного плана будет принято в самый последний момент.