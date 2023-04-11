11 апреля – ИА Discover24.ru. Командование вооруженных сил Украины будет принимать окончательное решение о начале масштабного контрнаступления «в самый последний момент». С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время своего интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам Данилова, украинское общество не должно ждать какой-то «волшебной» даты масштабного контрнаступления ВСУ, так как подразделения украинской армии контратакуют противника на фронте ежедневно.

Секретарь СНБО добавил, что командование вооружённых сил Украины подготовила несколько вариантов для осуществления контрнаступления, однако решение о реализации одного из них будет принято «в самый последний момент».

Также Данилов прокомментировал материалы западных средств массовой информации, где были опубликованы секретные данные Пентагона о боеготовности вооруженных сил Украины. По его словам, данная информация не соответствует действительности, поскольку актуальные данные, касательно будущего контрнаступления ВСУ, знают всего несколько человек на Украине.