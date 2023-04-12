ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

12 апреля – ИА Discover24.ru. Украинским лидерам, и прежде всего, президенту Владимиру Зеленскому, стоит “проглотить гордость” и начать мирные переговоры с Россией. И лучше это сделать сейчас, пока президент Украины ещё что-то решает. Об этом пишет обозреватель South China Morning Post (SCMP) Дэниел Ковани – передаёт РИА “Новости”.

Ковани уверен, что Украина вряд ли сможет одержать победу в конфликте с Россией. Обозреватель отмечает, что у ВСУ заканчиваются снаряды, а производственные мощности союзников Киева не могут обеспечить его всем необходимым и в нужных объёмах. Таким образом, победа Москвы в противостоянии – только вопрос времени. При таком развитии событий у действующих украинских властей не останется “никакого права голоса”, пишет Ковани.

Ранее власти Китая опубликовали своё видение урегулирования конфликта на Украине. В частности, Пекин ратовал за возобновление прямого диалога между Киевом и Москвой. Переговоры между Россией и Украиной стартовали ещё весной прошлого года, спустя непродолжительное время после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Однако к концу апреля 2022 года переговорный процесс был свёрнут и больше не возобновлялся.

Вам может понравиться

Сырский: Россия применяет в Бахмуте «сирийскую тактику» выжженной земли

10 апреля – ИА Discover24.ru. Как сообщает издание «Царьград», генерал Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, заявил о новой тактике российских сил – «выжженная земля» в Бахмуте (прежнее название Артемовск).

Mer et Marine: российский флот истощён в Средиземном море

12 апреля – ИА Discover24.ru. Всего 10 кораблей ВМФ России находятся в Средиземном море. Это в два раза меньше, чем год назад. Такие данные изданию Mer et Marine привёл командующий

Авиация ВКС России и ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР

10 апреля – ИА Discover24.ru. На Краснолиманском направлении российские ВС ликвидировали разведывательные беспилотники ВСУ, а также нанесли авиаудары по позициям противника. Кроме того, были задействованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для