По информации из канала Телеграм Службы безопасности Украины, был задержан проводник, который работал на поезде «Запорожье — Перемышль». Сообщается, что он организовывал выезд украинских мужчин призывного возраста за пределы страны.

Сотрудник украинской железнодорожной компании прятал призывников в вентиляционной шахте поезда во время паспортного контроля.

Согласно СБУ, за одну поездку в тайнике помещался только один человек, а стоимость такой услуги проводник оценил в 2,5 тысячи долларов, причем сумма зависела от срочности бегства призывника и расписания движения поезда.

Ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о планах переименовать Южную железную дорогу. В рамках дерусификации она может называться Харьковской железной дорогой.