Служба безопасности Украины показала снимки с разрушенного аэродрома Канатово в Кировограде (после «декоммунизации» – Кропивницкий) после попытки угнать российский истребитель в прошлом году. Также она сообщила, что военнослужащему, «самовольно» спланировавшему эту операцию, объявлено подозрение.

Украинская разведка на протяжении нескольких месяцев готовила операцию по захвату самолета ВКС РФ. Она якобы «завербовала» российского пилота, которому пообещала денежное вознаграждение и статус военнопленного. Летчик должен был пригнать самолет на упомянутый выше аэродром, но вместо этого туда прилетели крылатые ракеты.

В результате 17 боевиков ВСУ пострадали, а командир части был ликвидирован. Организатор провалившейся операции находится под следствием, которое инкриминирует ему превышение служебных полномочий.