Служба безопасности Украины обвинила иностранных наемников в продаже поставляемого Западом оружия на черный рынок и объявила их вне закона. Об этом сообщил телеграм-канал Colonelcassad со ссылкой на украинское издание «Закон и бизнес».

Источник пишет, что Запад лишь демонстрирует новейшие боевые системы, которые якобы передаются украинским войскам. На деле же Киев получает лишь морально и физически устаревшее оружие. Но до линии соприкосновения не доходит и оно. По пути его распродают в Ирак, африканские страны, Сирию иностранные наемники.

Именно поэтому все подразделения «солдат удачи», которые в настоящий момент находятся в Артемовске и окрестностях города СБУ объявила незаконными. Также она призвала гражданское население и военных в обязательном порядке сообщать о фактах продажи оружия наемными боевиками в специально созданный телеграм-бот.