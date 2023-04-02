ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские спортивные чиновники пригрозили объявить бойкот всем соревнованиям, на которые будут допущены российские спортсмены. Однако Международный олимпийский комитет это совершенно не испугало. Причина проста – Украина никому не нужна без РФ, пишет издание Sportbox.ru.

Исполком МОК уже поручил разработать все необходимые рекомендации для допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Это взбесило украинскую сторону, которая требует запрета для РФ и грозит бойкотом. МОК не обращает на эти угрозы особого внимания, продолжая работать в штатном режиме.

Киев пошел и на другой шаг – он запретил своим спортсменам участие в любых соревнованиях, к которым будет допущена Россия. Однако в МОК заявили, что такими мерами Украина делает хуже только себе. Да и сами спортсмены не слишком обрадовались этому «гениальному» решению киевского режима.

Вам может понравиться

Расчеты “кочующих минометов” 2Б9 «Василек» нанесли удар по позициям ВСУ

Бойцы ВДВ России активно используют буксируемые минометы 2Б9 «Василек» в зоне специальной военной операции. Они действуют грамотно и осторожно – доставляют орудие на позицию, выпускают четыре мины и перебираются на

РИА Новости: Боец «Азова» признался в осквернении тела погибшего российского военного

Боевик националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Антон Штукин, который сейчас находится в российском плену, признался в военном преступлении. Он сообщил об издевательствах над телом погибшего российского солдата.

Бойцы “Вагнера” показали, как обращаются с пленными солдатами ВСУ

Оказали медпомощь и выдали еду. Бойцы частной военной компании “Вагнер” показали, как относятся к украинским пленным. Видеокадры опубликовало издание “Военное дело”. Утверждается, что на видео украинские военные, которые были взяты