Украинские спортивные чиновники пригрозили объявить бойкот всем соревнованиям, на которые будут допущены российские спортсмены. Однако Международный олимпийский комитет это совершенно не испугало. Причина проста – Украина никому не нужна без РФ, пишет издание Sportbox.ru.

Исполком МОК уже поручил разработать все необходимые рекомендации для допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Это взбесило украинскую сторону, которая требует запрета для РФ и грозит бойкотом. МОК не обращает на эти угрозы особого внимания, продолжая работать в штатном режиме.

Киев пошел и на другой шаг – он запретил своим спортсменам участие в любых соревнованиях, к которым будет допущена Россия. Однако в МОК заявили, что такими мерами Украина делает хуже только себе. Да и сами спортсмены не слишком обрадовались этому «гениальному» решению киевского режима.