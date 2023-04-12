12 апреля – ИА Discover24.ru. Страны НАТО поставили киевскому режиму новые «хитрые» мины с магнитами, способные реагировать не только на индукционное поле миноискателя, но даже на обычный саперский щуп. Об этом со ссылкой на заявление заместителя командира саперного полка батальона «Рапира» с позывным «Веймар» сообщает издание «Московский Комсомолец».

По словам замкомандира, боевики ВСУ используют на фронте как самодельные магнитные взрывные устройства, так и современные «умные» мины западного производства. Боец отметил, что в зоне СВО бойцам его подразделения приходится часто сталкиваться с украинскими самодельными минами, которые состоят из двух сеток, между которыми закреплен диэлектрик. Такое взрывное устройство детонирует в момент прокалывания его щупом сапера.

Однако все чаще на фронте стали появляться так называемые «умные» или «хитрые» мины, способные детонировать при нарушении геомагнитной обстановки в непосредственной близости от устройства. Причем к детонации может привести даже металлическая пряжка на ремне бойца. Замкомандира с позывным «Веймар» отметил, что в распоряжении ВС РФ также присутствуют аналогичные мины, которые они также применяют против боевиков ВСУ.