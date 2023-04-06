Специальный корреспондент «Известий» побывал в одной из больниц Донецка и пообщался с санитарами-добровольцами из России, прибывшими на Донбасс спасать раненых.

Российские добровольцы помогают донецким врачам в республиканской травматологии уже на протяжении шести месяцев, сменяя друг друга группами по семь человек. По словам корреспондента, санитары-добровольцы из большой России помогают принимать раненых, ухаживают за пациентами и выполняют большую часть черновой работы, позволяя врачам не отвлекаться от своей основной сферы деятельности.

Местные врачи утверждают, что без добровольцев больница не смогла бы нормально функционировать в режиме нынешней нагрузки. Именно по этой причине семь санитаров-добровольцев и два водителя микроавтобуса каждое воскресенье отправляются в ДНР от Спасо-Преображенского собора Рыбинска, расположенного в Ярославской области.

Добровольческое движение организовал бывший московский хирург, а ныне рыбинский священник отец Иоанн Перевезенцев, еще в октябре прошлого года, когда первыми санитарами стали обычные прихожане храма.