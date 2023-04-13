Жители американского штата Луизиана обратили внимание на трейлер, который перевозил по трассе российский танк Т-90А с знаками различия вооруженных сил Украины. Соответствующие фотографии были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что российский танк ранее входил в состав 27-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации. Предположительно танк Т-90А был захвачен боевиками украинской армии еще 25 сентября 2022 года во время боевых действий в окрестностях поселка Кирилловка, расположенного в Купянском районе Харьковской области. Вероятнее всего экипаж боевой машины погиб или вынужден был в спешке покинуть поврежденный в бою танк так и не успев уничтожить его.

Скорее всего американские кураторы киевского режима заинтересовались российским танком Т-90А, являющемся относительно недавней разработкой военно-промышленного комплекса России. Поэтому он был доставлен в США для изучения его основных систем и агрегатов.