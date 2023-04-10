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10 апреля – ИА Discover24.ru. Погодные условия рушат планы украинских войск на контрнаступление. Портал «Русская весна» сообщает, что боевики ВСУ стягивают к линии соприкосновения западную тяжелую бронетехнику, однако она не приносит никакой пользы, так как вязнет в весенней грязи.

Непрекращающиеся дожди превратили грунтовые дороги на всех участках фронта в грязевую кашу, по которой сложно проехать даже на легковом автомобиле, не говоря уже о танках или тяжелых боевых машинах пехоты натовского образца. И-за распутицы Киеву приходится то и дело откладывать контрнаступление. ВСУ ждут хорошей погоды – только в этом случае у них появится мизерный шанс начать контратакующие действий.

По прогнозам синоптиков, настоящая весна настанет только после 14 апреля. Именно тогда грунт начнет подсыхать, создавая более или менее нормальные условия для использования тяжелой техники.

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