Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ожесточённые бои продолжаются на улицах Артёмовска (Бахмута). ВСУ идут в контрнаступление, пытаясь отбросить бойцов частной военной компании “Вагнер” от так называемой “дороги жизни”. Об этом пишет издание “Русская Весна” (“РВ”), ссылаясь на сводки украинских военных аналитиков.

К одной из дорог, которая выходит из Артёмовска, “вагнеровцы” перебросили до 15 штурмовых групп. Численность каждой доходит до трёх десятков человек. По данным, которые приводятся в сводках украинских военных, подразделения ЧВК пытаются отбросить военных ВСУ за железную дорогу. Восточнее неё есть участки, которые контролируют украинские войска.

Также в сводках отмечается, что на некоторых направлениях в Артёмовске идут позиционные бои, на других – бойцы ЧВК “Вагнер” и военнослужащие российской армии идут в наступление. На ряде направлений ВСУ используют артиллерию и беспилотники.

Вам может понравиться

“РВ”: ВСУ дистанционно взрывают упавшие дроны

“Русская Весна” (“РВ”) сообщило об опасности, которую таят в себе упавшие украинские беспилотники. Издание опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, зафиксирован взрыв сбитого летательного аппарата, после того, как его попытался

“РВ”: ВСУ подорвали в Артёмовске пустырь “Змеем Горынычем”

В Сети появились кадры использования ВСУ установки разминирования УР-77 “Метеорит”. Её также называют “Змеем Горынычем”. В Артёмовске (Бахмуте) украинские военные сделали выстрел из этой установки, но снаряд пролетел мимо цели,

Военкор Хайруллин объяснил отсутствие молниеносных наступлений ВС РФ в Артёмовске

Российские войска не заинтересованы в быстром освобождении Артёмовска (Бахмута). Сейчас их задача – перемалывать резервы ВСУ, которые направляются в город. Такое мнение высказал военный корреспондент Марат Хайруллин. Его слова приводит