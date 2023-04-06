Ожесточённые бои продолжаются на улицах Артёмовска (Бахмута). ВСУ идут в контрнаступление, пытаясь отбросить бойцов частной военной компании “Вагнер” от так называемой “дороги жизни”. Об этом пишет издание “Русская Весна” (“РВ”), ссылаясь на сводки украинских военных аналитиков.

К одной из дорог, которая выходит из Артёмовска, “вагнеровцы” перебросили до 15 штурмовых групп. Численность каждой доходит до трёх десятков человек. По данным, которые приводятся в сводках украинских военных, подразделения ЧВК пытаются отбросить военных ВСУ за железную дорогу. Восточнее неё есть участки, которые контролируют украинские войска.

Также в сводках отмечается, что на некоторых направлениях в Артёмовске идут позиционные бои, на других – бойцы ЧВК “Вагнер” и военнослужащие российской армии идут в наступление. На ряде направлений ВСУ используют артиллерию и беспилотники.