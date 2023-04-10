10 апреля – ИА Discover24.ru. Украинские подразделения, похоже, готовы оставить Артёмовск (Бахмут) и отступить к городу Часов Яр. На это намекают видеокадры, которые опубликовало издание “Русская Весна” (“РВ”).

В ролике, снятом украинскими военными, заметно как возле жилых домов находится различная боевая техника. Этот приём ВСУ широко применяли и раньше, размещая бронетехнику среди жилых массивов, чтобы снизить вероятность её уничтожения российскими войсками. Таким образом мирные граждане по сути становятся живым щитом.

“РВ” предполагает, что украинская армия готовится к сдаче Артёмовска, который расположен неподалёку. В Часов Яр отступают обескровленные подразделения ВСУ, и возможно, населённый пункт уже спешно готовят к обороне – российские силы после освобождения Артёмовска могут начать наступление на Часов Яр.