Украинская армия продолжает безуспешно прощупывать оборону российских войск. Издание “Русская Весна” рассказало об атаке ВСУ на запорожском направлении.

Бронегруппа украинской армии пошла в наступление вечером 18 апреля недалеко от города Орехова в Запорожской области. Перед этим ВСУ провели артиллерийскую подготовку. Однако далеко продвинуться у противника не получилось. С российской стороны его встретил 291-й полк, а также бойцы спецназа и разведчики. Вскоре подошли танки, по неприятелю также начала работать артиллерия.

Как итог, вражеские силы начали отступать с потерями. В публикации “РВ” не уточняется, сколько ликвидировано военнослужащих украинской армии и сколько единиц техники ВСУ уничтожено. Издание предполагает, что такими атаками ВСУ пытаются найти уязвимые места в российской обороне.