Угроза попасть в окружение вынуждает украинские войска покинуть свои позиции в Артёмовске (Бахмуте). ВСУ начали выводить свои силы из города. Об этом пишет издание “Русская Весна” (“РВ”).

По данным украинских военных аналитиков, ситуация для ВСУ в Артёмовске “приближается к критической”. Утверждается, например, что если бы войска не отвели по улице Горбатова, то подразделения ВСУ попали бы в “котёл”. При этом российских сил в городе становится всё больше: бойцы ЧВК “Вагнер” продолжают захватывать в Артёмовске квартал за кварталом, им на подмогу прибывают новые группы “музыкантов”.

В сообщении “РВ” говорится о тяжёлых боях, которые идут на улицах Артёмовска и о том, что командование ВСУ приняло решение постепенно отводить войска.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже полгода. Город имеет стратегическое значение для ВСУ: это важный транспортный узел для снабжения всей группировки украинских войск в Донбассе.