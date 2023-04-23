На одном из участков линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции боевики ВСУ предприняли попытку прорвать оборону российских войск. Они задействовали диверсионно-разведывательную группу под прикрытием бронетехники, однако потерпели неудачу, пишет портал «Русская весна»,

Действия ВСУ скорее всего были разведкой боем, призванной выявить слабые места в российской обороне, наметить участки, наиболее удобные для прорыва в случае контрнаступления. Но бойцы ВС РФ постоянно находятся начеку и ожидают подобных вылазок противника.

Не растерялись они и на этот раз. Плотным огнем бойцы уничтожили бронетехнику ВСУ, а также личный состав группы. Четверым боевикам все же повезло – они попали в плен и остались живы.

Напомним, что ранее украинские медиа распространили видеозапись с расстрелом пленного бойца ЧВК «Вагнер». В ответ на это Евгений Пригожин заявил, что штурмовые отряды будут ликвидировать боевиков ВСУ на месте и не станут брать их в плен.