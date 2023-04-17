ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» опубликовал первые кадры с американскими БМП «Брэдли» на Украине. Запись сделана боевиками ВСУ, один из которых радостно вытанцовывает вокруг западной боевой машины пехоты.

Военные корреспонденты внимательно изучили видео и считают, что оно действительно сделано в одном из украинских населенных пунктов. Не исключено, что партия боевых машин уже поступила в распоряжение ВСУ из Соединенных Штатов.

Напомним, Киев также получил боевые машины пехоты «Мардер» и танки «Леопард 2» немецкого производства. Кроме того, Великобритания уже доставила на Украину свои танки «Челленджер 2». Последние пока находятся в тылу, так как Лондон фактически запретил украинской армии применять их в зоне боевых действий.

Вам может понравиться

Ракеты «Кинжал» ВС России уничтожили командный пункт НАТО и ВСУ вблизи Львова

Одной из причин переноса контрнаступления ВСУ является своевременный удар российской ракетой «Кинжал» по «филиалу» НАТО на Украине. «Комсомольская правда» рассказала об уничтожении натовского бункера во Львовской области, в котором когда-то

Украинские военные опубликовали видео из Артемовска и навели на себя огонь САУ “Мста” ВС РФ

Украинские ВС под Артемовском сами навели на себя артиллерийские удары российских войск. Они опубликовали в Сети видеозапись из ангара с техникой, который одновременно являлся и местом размещения личного состава. Спустя

РВ: В зону боевых действий отправлен новый тип оружия

В распоряжении ВС РФ в зоне специальной военной операции появились сухопутно-морские боевые гибриды, сообщает портал «Русская весна». Военные корреспонденты уточняют, что этот новый вид вооружения уже отправлен на линию соприкосновения.