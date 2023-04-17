Портал «Русская весна» опубликовал первые кадры с американскими БМП «Брэдли» на Украине. Запись сделана боевиками ВСУ, один из которых радостно вытанцовывает вокруг западной боевой машины пехоты.

Военные корреспонденты внимательно изучили видео и считают, что оно действительно сделано в одном из украинских населенных пунктов. Не исключено, что партия боевых машин уже поступила в распоряжение ВСУ из Соединенных Штатов.

Напомним, Киев также получил боевые машины пехоты «Мардер» и танки «Леопард 2» немецкого производства. Кроме того, Великобритания уже доставила на Украину свои танки «Челленджер 2». Последние пока находятся в тылу, так как Лондон фактически запретил украинской армии применять их в зоне боевых действий.