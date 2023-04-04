В Сети появились кадры использования ВСУ установки разминирования УР-77 “Метеорит”. Её также называют “Змеем Горынычем”. В Артёмовске (Бахмуте) украинские военные сделали выстрел из этой установки, но снаряд пролетел мимо цели, взорвавшись на пустыре. Об этом пишет издание “Русская Весна”. В публикации также приводится видеозапись события.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как снаряд летит вдоль домов и падает недалеко от них. Утверждается, что украинские военные промахнулись, пытаясь попасть по укреплениям российских бойцов.

Принцип работы “Змея Горыныча” в следующем. Установка выпускает снаряд со шнуром, тот падает на землю и взрывается. Такой способ должен создавать проходы в минных полях. Впрочем, УР-77 может применяться и как средство для борьбы с пехотой или для разрушения укреплённых позиций неприятеля.