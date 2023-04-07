Российские бойцы и даже бронетехника в зоне проведения специальной военной операции подчас становятся целью для дешёвых дронов-камикадзе, которые применяют ВСУ. Об этом пишет издание “Русская Весна” (“РВ”). В публикации также приводится несколько видеозаписей, снятых камерами украинских беспилотников.

В роликах видно, как дроны взрываются рядом с бойцами и даже подрывают танк. “РВ” отмечает, что ВСУ стали всё чаще применять “копеечные” беспилотники, начинённые взрывчаткой.

Украинские военные собирают дронов-камикадзе вручную из китайских комплектующих. Далеко такие аппараты летать не могут: максимум 5-6 километров. На себе дрон несёт осколочный или кумулятивный боеприпас. “РВ” также сообщает, что одним из таких беспилотником в Беларуси был повреждён российских самолёт управления А-50.