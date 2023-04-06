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“Русская Весна” (“РВ”) сообщило об опасности, которую таят в себе упавшие украинские беспилотники. Издание опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, зафиксирован взрыв сбитого летательного аппарата, после того, как его попытался взять в руки российский боец.

Где и когда было снято видео, не уточняется. Сообщается, что боец сбил FPV-дрон, однако тот упал на землю, не взорвавшись. Взрывное устройство было приведено в действие, когда дрон находился рядом с военным. Выжил ли военнослужащий, не говорится.

“РВ” отмечает, что подобные ловушки ВСУ устраивают по всей линии боевого соприкосновения и на всех фронтах. Дистанционные подрывы дронов происходят постоянно.

Боевые действия на Украине показали важность применения беспилотных летательных аппаратов. Кроме нанесения ударов, дроны используются для разведки местности и корректировки артиллерийского огня.

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