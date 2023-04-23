Боевики ВСУ пытаются отбить позиции у «дороги жизни» на Бахмут, которые ранее заняли штурмовые группы ЧВК «Вагнер». Они провели мощную контратаку, однако она завершилась полным провалом, сообщил портал «Русская весна».

Украинские военные задействовали бронегруппу для атаки на укрепрайон вдоль трассы О-0506, ведущей из Часова Яра в населенный пункт Хромово. Однако восстановить контроль над дорогой им не удалось. Она по-прежнему контролируется российскими подразделениями, что создает противнику серьезные проблемы со снабжением частей в Артемовске.

Напомним, что западные эксперты давно прогнозируют падение Бахмута. В США призывали президента Украины Владимира Зеленского оставить город и сконцентрировать силы для контрнаступления на Южном фронте, однако тот не прислушался к мнению своих кураторов.