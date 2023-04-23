Бойцы батальона ЛНР «Заря», который вошел во 2-й армейский корпус, взяли в плен боевиков горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Украинские боевики были вынуждены сложить оружие, осознав бессмысленность сопротивления.

Напомним, что нацистское название «Эдельвейс» президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. В годы Второй мировой фашистское подразделение с таким наименованием участвовало в целом ряде карательных операций.

В настоящий момент проводится экспресс-допрос, на котором боевики украинского «Эдельвейса» дают показания. После этого пленными займутся следователи.

Напомним, в Артемовске ЧВК «Вагнер» теснят противника, вынуждая его отступать. При этом боевики ВСУ оставляют на позициях американские винтовки, раритетные пулеметы «Максим» и другое оружие вместе с боеприпасами.