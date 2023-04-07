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Российская техника загадочным образом исчезла с баз хранения, расположенных в северной части Крымского полуострова, заявил американский военный эксперт Брэди Африк. Он пояснил, что исследовал новые спутниковые снимки и не увидел вооружения ВС РФ на местах их хранения.

Африк отметил, что еще месяц назад бронетехника, артиллерийские орудия и танки были на базах. Это означает, что на протяжении марта Россия куда-то вывезла вооружение, но пункт назначения в настоящий момент неизвестен, передает портал “Русская весна”.

Также эксперт обнаружил на снимках, сделанных спутниками Maxar, укрепления и инженерное оборудование в районе населенного пункта Медведевка. Он предположил, что Россия готовится к возможному прорыву украинской армии к полуострову и на всей ее территории возводит мощные фортификационные сооружения.

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