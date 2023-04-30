Боевики ВСУ в Артемовске (Бахмуте) устанавливали контейнеры с неизвестным химическим веществом. Сами они были в костюмах химзащиты, что позволяет говорить о подготовке диверсии.

Подразделение в полных костюмах химической защиты обнаружили российские штурмовики. Они отследили перемещения противника и обратили внимание на контейнеры, которые тот устанавливал на всем пути следования, передает портал «Русская весна».

Бойцы не стали разбираться с содержимым контейнеров, а полностью уничтожили подразделение ВСУ.

Киев не в первый раз использует боевые отравляющие вещества. В Угледаре и Артемовске они задействовали дроны для сброса емкостей с такой химией, от которой у российских военных ухудшалось самочувствие. Не исключено, что отраву Украине поставляют западные партнеры.