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Российские военные существенно увеличили интенсивность артиллерийского огня западнее Кременной, что позволило обеспечить более эффективное продвижение вперед, рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты также показали кадры боевой работы САУ «Нона» по позициям украинских войск.

Самоходные артиллерийские установки подавляют любую активность противника, не дают ему организовать контратакующие действия. Украинские СМИ признают, что ВСУ не справляются с атаками ВС РФ и вынуждены отступать.

Также в киевских издания сообщают, что в распоряжении ВС России становится все больше беспилотных аппаратов. Причем многие из них оснащены тепловизорами, благодаря чему эффективность разведки, наблюдения и корректировки артиллерийского огня становится значительно выше.

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